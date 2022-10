Pihkva oblast jätab ära kõik aastavahetuse pidustused

«Ma olen täiesti nõus nendega, kes arvavad, et praegu ei ole aeg rikkalikeks pidustusteks. Olukord on raske nii rindel kui ka majanduses. Ilutulestik, säravad kontsertprogrammid kuulsate artistidega, massilised pidustused - see kõik on nüüd sobimatu,» teatas kuberner Mihhail Vedernikov nädala hakul pöördumises oblasti elanike poole.