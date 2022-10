Lõunaeestlased saavad tasuta ülikülmravi Elvast

Traumade, liigeshaiguste, väsimuse ja depressiooni raviks mõeldud seadme kasutusvõimalusi -120 C juures selgitab perearstidele Lääne-Tallinna Keskhaigla reumatoloog Tõnis Päi, kes tegeleb ülikülmaraviga juba üle kolmekümne aasta.

"Ülikülmakambri ravi koos füsioteraapiaga on eelkõige soovitatav hulgiliigeskaebustega patsientidele. Ravi on tulemuslik ka vaimse tervise probleemide korral. Meil käinud vaimse tervise probleemidaga patsientidel on reeglina hästi läinud,” rääkis Päi.