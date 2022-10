Sõbralik notsu liputas linnatänaval saba

Toogi tänaval elava Armin Aramaa sõnutsi seisis siga otse ta koduvärava ees keset tänavat. «Hakkasin just autoga minema sõitma, kui kuulsin, et naabri koer haugub. Siis nägingi, et siga seisab keset teed ja uudistab ilma. Ta oli väga sõbralik – liputas saba. Aga mul ei olnud aega temaga tegelda, sest pidin ära sõitma. Tegin ühismeediasse vaid postituse, et info läheks liikvele ja loom jõuaks taas omanikuni,» rääkis ta.