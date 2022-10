Halloweeni annab ka keskkonnasõbralikult tähistada

Halloweeni kõige hirmujudinaid tekitavam külg on aga selle üüratu süsinikujalajälg. Siin paar nõuannet, kuidas seda keskkonnasõbralikumalt tähistada. Kuidas siis ikkagi nende pidustustega kaasas käia ja sealjuures hoida oma süsinikujalajälg väike ja südametunnistus puhas?

Ära raiska toitu!

Kõrvitsalaternad näevad efektsed välja küll, aga enne, kui kiirustad poest ostetud kõrvitsat tühjaks kraapima, et üheks (!) õhtuks see oma ukse taha laternaks sättida, siis mõtle: kui palju selle kõrvitsa kasvatamiseks võis kuluda vett, energiat, maad ja kütust, et see sinuni jõuaks? Maailmas visatakse igal aastal peale Halloweeni ära miljoneid kõrvitsaid, mida saanuks tegelikult dekoreerida neid rikkumata ja pärast toiduks tarbida.

Osta kõrvits võimalusel oma kodupiirkonnast, et vältida transpordist tekkivat süsinikujalajälge. Ära tee sellest laternat, vaid aseta see täiesti tervelt näiteks välisukse kõrvale koos mõne olemasoleva laternaga ja sügislilledega. Soovi korral maali kõrvitsale nägu, kasutades toiduvärve või lõika paberist sobiva kujuga tükid, et nendega kõrvitsat kaunistada.

Lahti lõikamata kõrvits säilib kuivades tingimustes päris kaua ja sellest võid pärast pidustusi maitsvaid roogasid teha. Internet on tulvil isuäratavaid retsepte. Toidu raiskamise vältimine on kõige lihtsam samm, mida igaüks meist teha saab, et keskkonnasõbralikumalt käituda.

Kostüümid saavad olla jätkusuutlikud!