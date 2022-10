Noorukid ärandasid Valgas kahe päevaga viis sõidukit

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Valdo Gerassimovi sõnul on see lühikese aja jooksul teine juhtum, kus noored Valgas mitu sõiduautot lõbusõiduks ärandavad. Küll aga ei ole ta näinud niivõrd vastutustundetuid noori.

„26. oktoobril toimus kohtuistung, kus 16-aastast noort süüdistati tõukeratta omastamises ja kohus määras sel istungil talle kohustuse alluda kriminaalhooldaja käitumiskontrollile. Paraku sel hetkel me veel ei teadnud, et kohtus magamatusest tuikunud nooruk polnud öösel maganud, sest käis kahtlustuse kohaselt sõpradega võõraste autodega lõbusõitu tegemas. Tema suhtumist kehtivasse õiguskorda ilmestab veelgi selgemalt aga see, et juba samal õhtul pärast kohtuotsuse kuulmist otsustas nooruk praegustel andmetel, et tõmbab oma sõbrad taas sarnastesse pahandustesse,“ ütles Gerassimov.