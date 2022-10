Praegu 37 000 Ukraina sõjapõgenikule varju pakkuval Eesti ühiskonnal võib tuleval suvel kätte jõuda piir, kus tuleb paluda teistelt Euroopa riikidelt abi põgenike ümberpaigutamisel, ütleb siseminister Lauri Läänemets. Sotside liider on ka seda meelt, et Marko Mihkelsonil on raske jätkata riigikogu väliskomisjoni esimehena.