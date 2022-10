Noorte konfliktis läks Valgas käiku pipragaas

Reedel jõudis ajaleheni vihje, et Valga noortekeskuses oli neljapäeval aset leidnud pipragaasirünnak. Noortekeskuse juhataja Siret Kõrge lausus, et rünnakuks oleks seda siiski palju nimetada. «Kahel noorel tekkis omavahel konflikte olukord. Üks lahendas selle nii, et pritsis teisele pipragaasi,» lausus juhataja.

Ohutuse mõttes tulid kohale ka kiirabi ja politsei. Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk lausus, et häirekeskusele teatati neljapäeval kella 17 paiku, et Valgas Kuperjanovi tänaval noortekeskuses tekkis tüli kahe nooruki vahel, mille käigus lasi üks teisele ka pipragaasi. «Politsei selgitas välja, et esialgsetel andmetel tekkis noormeeste vahel tüli lauatennise mängu käigus, kus üks pillas kogemata reketi maha ja teine solvas teda seepeale. Pipragaasist nahaärrituse saanud 17-aastase noormehe tervisliku seisundi vaatasid meedikud üle ja leidsid, et haiglaravi ta ei vaja,» sõnas Virk.