Kultuuripärandi kasvulava otsingutel

Keelelisest ja kultuurilisest rikkusest hoolimata ei ole me siiski siiani leidnud head lahendust, et paikkonna identiteet tugevneks ja oleks meie igapäevaelu osa.

Tuleb tsiteerida Võrumaa arenduskeskuse kultuurispetsialisti Kristi Valsi küsimust: «Kuidas teha nii, et meie keel, kultuur ja identiteet ei tunduks omapärane ainult väljastpoolt tulnud inimestele, vaid ka meile endile, kes me siin igapäevaselt elame?»

Põhja-Norras on umbes 2000 kveeni keele rääkijat, põhjasaami keele rääkijaid on Norras, Rootsis ja Soomes kokku 20 000, inari-saami keele rääkijaid on Soomes umbes 450. Kuigi põhjanaabrite väikekeelte rääkijaid on palju vähem kui võrokesi ja setosid, on nende keeled tunnustatud vähemus- või põliskeelena ning keeleõpe süsteemne ja toetatud. Kuidas nad on seda suutnud?