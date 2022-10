Aasia valgusfestival jõuab ka Antslasse

Sündmuse keskne teema on valgus ja pimedus, hea ja halb. «Diwalit on Eestis ikka tähistatud, sest ka meil elab Lõuna-Aasia juurtega inimesi, kuid tavaliselt tehakse seda enda kogukonnas,» ütleb Maailma Maaliini juht Nastja Pertsjonok.

«Sel aastal on Antsla olnud mõnusalt rahvusvaheline. Diwali tutvustab Lõuna-Aasia üht tähtsaimat traditsiooni siinsamas meie koduõuel,» sõnab Antsla kultuurikeskuse direktor Kaspar Kurve.

Esmalt leiab kultuurikeskuse ees aset valgustseremoonia, seejärel saab keskuse saalis tutvuda Lõuna-Aasia eri piirkondade traditsioonidega, mida tutvustavad Eestis elavad Indiast, Sri Lankalt ja Bangladeshist pärit inimesed. Huvilised võivad liituda ka valgustseremoonia loomise töötoaga, mida juhatab lavastaja Mihkel Kohava. Osalemine on tasuta, ent vajalik on eelregistreerumine. Vastav link on Antsla valla kodulehel.