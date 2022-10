Kanepi Konsum võib uksed avada plaanitust varem

Kauplemiskohta rajava OÜ Tesron Ehitus projektijuht Ander Kangro lausus, et ehitusega ollakse graafikus. «Praegu tegeleme siseviimistlusega. Katusele on vaja ka plekk peale panna. Valmis tahame saada hiljemalt kokkulepitud tähtajaks ehk 1. veebruariks. Sisustust hakkame paigaldama paralleelselt ehitustöödega.»

Ka Coop Põlva tarbijate ühistu juhatuse esimees Kristo Anderson kinnitas, et ehitus edeneb väga hästi. «Loodan ehituskoosolekult saada ehitajalt kinnitust, et saame poe lahti teha juba detsembris. Lepingus on küll tähtaeg veebruar, aga kui ehituskäik lubab, saab varem.»