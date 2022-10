Istungi ärajäämine tekitas rahulolematust

Ester Karuse (Keskerakond) lausus, et augustis määras volikogu esimees Lauri Drubinš (Reformierakond) istungite kuupäevad ning 28. septembri istungil need kinnitati. «Aga 6. oktoobril teatas Drubinš, et 19. oktoobril jääb istung ära, kuna teemasid ega eelnõusid arutamiseks ei ole.»