VIDEO ⟩ Plahvatus Pihkva oblastis hävitas kaks sõjakopterit

Kaks vene ründekopterit Ka-52 «Alligator» hävitati täielikult ning veel kaks said oluliselt kahjustada. Muud kahjustused ja üksikasjad on ministeeriumi teatel selgitamisel.

Plahvatuste tagajärgede likvideerimiseks, samuti «sabotaažirühmade otsimiseks» on sõjaväeüksuse isikkoosseis viidud valmisolekusse, baasis viiakse läbi uurimistoiminguid, lisati teates.

Kopter Ka-52 «Alligator» on Venemaal toodetud luure- ja ründekopter, mille maksumus on umbes 16 miljonit dollarit. Helikopterid olid Pihkva oblastis remondis.

Teisipäeval on Telegrami kanaleis levima hakanud ka video, kus on näha kopteeri kallal askeldamas inimest. Kas videos nähtav on tõepoolest sõjamasina õhkulaskmisele eelnev ettevalmistus, jääb esialgu lahtiseks.