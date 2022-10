Spordiüritused taastuvad koroonaaja mõjust

Mai lõpus said ratturid paariaastase vahe järel taas päriselt kokku Tartu rattarallil, kus pedaalis pea 3500 last ja täiskasvanut. Kaug­osalusega ühines veel üle 1100 rattasõbra.

«Koroona-aastad on kahjuks muutnud inimeste liikumisharjumusi ja seda mitte väga positiivses võtmes. On hea meel näha, et see on vaikselt muutumas, kuid kindlasti võiks seis veel parem olla.»