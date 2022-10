Erakond tasus reklaami eest komisjoni survel

Mullu sügisel ilmusid enne valimisi Valga bussipeatustesse Reformierakonna ja vallavolikogu esimehe Lauri Drubinši valimisplakatid. Peagi aga laekus ERJK-le kaebus keskerakondlasest vallavolinikult Vilju Arnalt, kes kirjutas, et Reformierakond sai need pinnad tasuta ja konkursita, kuid vastavalt erakonnaseadusele on keelatud oma valimiskampaania läbiviimiseks kasutada avalikke vahendeid.

Arna lisas, et Valga vallavalitsus on jätnud muu hulgas korraldamata avaliku konkursi bussipeatuste reklaamipinna kasutamiseks. «Kaebuse esitajal on alust arvata, et konkursi mittekorraldamine oli sihilik, kuna selline tegevus (tegevusetus) andiski võimaluse Reformierakonnale saada kasutusse kõigi linna bussipeatuste reklaamipinnad,» ütles Arna kaebuses.