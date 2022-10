Üraskid purevad Suure Munamäe kuusikut

«Üraskikahjustused on Munamäel ulatuslikud ning uusi kahjustusi on lähiajal juurdegi oodata,» rääkis SA Rõuge Valla Turism nõukogu esimees Aigar Kalk. «Üraskite ulatuslik levik on praegu mäejalami lõunaküljel, kuid juba on märgata koldeid ka idapoolsetel nõlvadel, nende levik seega laieneb.»