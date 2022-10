Tarbijate ühistu sulgeb järjekordse külapoe

Coop Põlva juhatuse esimehe Kristo Andersoni sõnutsi ei ole Põlgastes juba pikemat aega olnud võimalik kasumlikult toimetada. «Poehoone vajaks suuremat remonti ning kui seda teeksime, ei näe ma mingit võimalust, et investeeringud tagasi tuleksid. Praeguste energiahindade juures ei ole kahjuks kusagil võimalik kasumlikult kaubelda. Teine sulgemise põhjus on asjaolu, et tõenäoliselt detsembris saab seitsme kilomeetri kaugusel Kanepis uus kauplus valmis.»