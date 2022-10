Tiit Loim: vanaduse võlud

Toomet on sel teemal välja andnud ka raamatu «Vanaduse võlud». Tema sõnul saab vanana oma elule tagasi vaadata, see omaks tunnistada nii heas kui halvas ja teha oma saatusega rahu.

«Kui mõnikord tundub raske, on minu soovitus kirjutada üles kõik, mis minu elus head on olnud. Mina ükskord tegin seda proovi ja üllatusin, kui pikk see nimekiri tuli. Mul polnud varem aimugi, et olen õnneseen, kellel on elus vedanud,» lausus Toomet.