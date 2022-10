Priit Sibul: sündimuse teema vajab senisest enam tähelepanu

17 aastat tagasi kirjutas Rein Taagepera, et rahva taastootmiseks vajab Eesti 22 000 sündi aastas. Juba ligi 15 aastat on aga olnud neid alla 15 000. Möödunud aastal sündis Eestis kokku 13 272 last, neist 10 077 eestlast; 2020. aastal olid need kaks näitajat vastavalt 13 209 ja 9861; 2019. aastal 14 099 ja 10 518. Viie aasta jooksul on sündinud kokku 68 731 last, neist 51 082 eestlast.