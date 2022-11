Äritarbijad saavad üle minna elektri universaalteenusele

Tänasest saavad universaalteenusele üle minna mikro- ja väikeettevõtted. Samuti füüsilisest isikust ettevõtjad, sihtasutused ja mittetulundusühingud, kes saavad universaalteenust kasutada 1 gigavatt-tunni jagu elektritarbimise ulatuses aastas. Kõik loetletud äritarbijad saavad universaalteenust kasutada 2023. aasta lõpuni.

«Kolmandik Eesti kodutarbijaid läks üle universaalteenusele esimese kuu jooksul. Nüüd on mõistlik ka äritarbijail enda jaoks läbi mõelda, kas universaalteenus on talle parem valik kui senine elektrileping,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

«Kindlasti on ka neid ettevõtteid, kellele täna veel kehtib odavama hinnaga elektrileping, kuid suure tõenäosusega on ka neil mõistlik universaalteenusele üle minna, kui praegune leping lõpeb,» lisas minister. «Praeguseid hindu silmas pidades aitab universaalteenus riske maandada ja hinnatõusu leevendada eelkõige just neil börsipaketiga ettevõtetel, kellel ei ole võimalik oma tarbimist juhtida.»

Pakkumise universaalteenusele üle minna võib teha vastavat teenust pakkuv elektrimüüja. Universaalteenuse kasutamise alustamiseks peab tarbija nõustuma müüja ettepanekuga. Tarbija saab ka ise avalduse teha elektrimüüja iseteeninduses või müüjaga suheldes. Ettevõtetel peab selleks olema äriregistrisse esitatud 2021. aasta majandusaasta aruanne, mille alusel saab müüja kontrollida, et tarbijal on õigus universaalteenust kasutada. Kui ettevõte on asutatud alates 2021. aastast ning majandusaastaaruannet veel ei ole, peab esitama müüjale andmed töötajate arvu kohta ning oma bilansimahu ja aastakäibe prognoosi.

Vanast lepingust ülesütlemisega võib äritarbijale kaasneda leppetrahv, juhul kui seni sõlmitud lepingu tingimused seda ette näevad.

Konkurentsiamet kehtestas 30. septembril elektri universaalteenusele ajutiseks tootmishinnaks 154,08 eurot/MWh ehk 15,4 senti/kWh. Lõpphinnale ehk hinnale, mida tarbija maksma hakkab, lisandub veel kulukomponente, sealhulgas elektrimüüja kulud universaalteenuse müügiga seoses ja mõistlik kasum. Juhul, kui elektritootmise sisendhinnad oluliselt tõusevad või langevad, võib ka universaalteenuse hind muutuda.