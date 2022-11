COVID ⟩ Terviseamet: haigestumus on langustrendis

Nädala jooksul lisandus 2645 haigusjuhtu, millest 733 olid laboratoorselt kinnitatud ja 1912 kliiniliselt diagnoositud.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul vähenes eelmise nädalaga võrreldes registreeritud haigusjuhtude arv 17,8% võrra. «Haigestumus on langustrendis kõikides vanusegruppides, välja arvatud kuni 4-aastaste laste hulgas. Haigestumuse langust võib seostada nii eelmise nädala koolivaheajaga kui ka testimisestrateegia muutmisega,» selgitas Varjas. Ta lisas, et praegu kasvab muudesse respiratoorsetesse viirushaigustesse haigestumine.

Esmaspäevahommikuse seisuga oli haiglas 226 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil kuus. Nädala jooksul hospitaliseeriti kokku 174 patsienti, kellest 67 hospitaliseeriti sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Seitsme päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on langenud 9,4 peale. Nädala jooksul suri üheksa inimest vanuses 74-94, kõigil olid rasked kaasuvad haigused.

Reoveeseire tulemuste põhjal on reovees SARS-CoV-2 viiruse sisaldus vähenenud ja on 30% ulatuses punasel ohutasemel. 58% seiratud asulaproovidest on oranžil tasemel. Kõige kõrgemad viiruseosakeste sisalduse näitajad on Narva, Jõhvi-Ahtme ja Põlva piirkonnas.