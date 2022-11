Varjupaigad: musta kassi kuule järgneb seeniorkoerte kuu

«Meil on hea meel, et aina enam teadvustatakse, et looma ei tohiks valida karvavärvi järgi ja et must kass ei too endaga kaasa ebaõnne. Kampaania aitas koju ka mõned väga pikaaegsed varjupaiga asukad. Oktoobri esimesel päeval leidis kodu süsimust Ninja, kes oli lootusrikkalt enda inimest oodanud 548 päeva, ning kampaania viimasel päeval kolis uude koju must kass Kusti, kes oli varjupaigas elanud lausa 699 päeva,» rääkis Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Musta kassi kampaania on igal aastal aidanud koju ka teisi varjupaiga asukaid. Kampaania on niivõrd populaarne, et iga aasta oktoobris kahekordistub varjupaigast koju minevate loomade arv. Nii ka sel aastal – oktoobrikuus läks Varjupaikade MTÜ-st koju üle 200 looma.

«Nüüd, mil musta kassi kuu on edukalt peetud, saame hakata novembris tähistama seeniorkoerte kuud. 5+ koerte kampaaniat korraldame juba neljandat aastat. Vanemad koerad ootavad tihti varjupaigas oma inimest ebaõiglaselt kaua ja me tahame julgustada kõiki andma uut võimalust väärikas eas koertele,» selgitas Mõisamaa.

Kampaania raames loodab kodu leida 12 varjupaiga koera. Eelmisel aastal leidis tänu kampaaniale oma kodu üheksa seeniorkoera.

Varjupaikade MTÜ on Eesti suurim koduta loomadega tegelev organisatsioon, kuhu kuuluvad varjupaigad Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, Viljandis, Võrus ja Valgas ning Loomade heaolu keskus Viljandimaal. 15 tegutsemisaasta jooksul on MTÜ koju aidanud enam kui 23 000 looma.