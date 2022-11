Vennad Paulid on piirivalves töötanud veerandsada aastat

Mehed liitusid piirivalvega, kuna nende tuttavate seas oli piirivalvureid, kes kiitsid oma tööd ja olid neile suisa eeskujuks. Nad vaatasid koos sõjafilme ja unistasid, et saaks kunagi teha sarnast tööd. Juba ajateenistuse ajal käisid mehed Valgas katsetel ja vestlusel, et uurida, kas saaks näiteks piirivalvesse tööle. Ja kohe pärast ajateenistuse lõppu saidki neist piirivalvurid.

Vennad on alati olnud lähedased. Nad õppisid ühes klassis, lõpetasid koos kooli ja läksid ka koos ajateenistusse. Paljud peavad neid lausa kaksikuteks, kuigi neil on tegelikult aasta ja kolm nädalat vahet. Paljud ajavad neid ka omavahel segamini. «Kord anti Eduardi kätte eksikombel ka minu puhkuserahad,» muigas Edgar.

Mõlemad on töötanud erinevatel töökohtadel Lõuna-Eestis. Alguse sai kõik Valga kordonist, siis sai töötatud ka Valga maanteepiiripunktis, valmidusüksuses, liikuvas grupis, Piusa kordonis, Kagu piiripunktis, Luhamaa kordonis, Varnja kordonis ja Vastse-Roosa kordonis. Lisaks on nad saanud välisriikide missioonide käigus maitsta ka Kreeka pitsat, Bulgaaria mett ja Türgi ubasid.

Omavahelist konkurentsi pole meeste vahel olnud. Nad suhtlevad omavahel iga päev ja aitavad üksteist. Seda enam, et mõlemal on raske, kui peab perest töö tõttu pikemalt eemal olema. Kusjuures, kui on mõni tähtis perekondlik üritus ja üks vendadest on parasjagu tööl, on mehed üksteise lastele ka nii-öelda isa rolli täitnud.