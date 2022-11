Contral ilmus veider sõnaraamat

«Kui hakkasin läti keelt intensiivselt õppima, taipasin, et kõige paremini jäävad meelde tuttavad sõnad, mis ka eesti keeles midagi tähendavad. Näiteks sõna plika (paljas) on eesti keeles plika, niisiis võib öelda, et Eestis on kõik tüdrukud paljad. Kui ma enda leide Facebookis jagasin, olid paljud vaimustuses. Siis ma hakkasin juba süstemaatiliselt seda puslet kokku panema ja lõpuks nägi see välja nagu teadustöö, mille võiks raamatuna välja anda,» rääkis Võrumaal elav Contra.

Äsja ilmunud kogumikku «Kuram, vedas! Kuram vedas?» koondas Contra parimad pärlid eesti ja läti keeles leiduvatest huvitavatest, veidratest ja humoorikatest sarnasustest.