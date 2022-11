Lõuna-Eesti Postimees jagab sünnipäevakuul kingitusi

Lõuna-Eesti Postimees tähistab koos oma lugejatega novembris sünnipäevakuud. 3. novembril 2017 ilmus ajalehe esimene number ja seega tähistame oma viiendat sünnipäeva. See aeg on meile näidanud, et lugejad on meid kenasti vastu võtnud ning et väljaanne on piirkonnas vajalik ja oluline.