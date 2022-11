Eetrisse jõuab Tõrvas üles võetud «Kättemaksukontor»

Tänavu juulikuu nädalavahetusel, mil toimusid Tõrva Tule-Päevad, tõid veelgi rohkem rõõmsat elevust suvituslinna TV3 seriaalist «Kättemaksukontor» tuntud detektiivid Freya ja Marion. Viimaks jõuavad Tõrva Tule-Päevade ajal filmitud osad teleekraanile.

Filmimist alustati Helme koobastest, kuhu peategelased pahalase käe läbi sattunud olid, kuid tänu odaviskaja Tanel Laanmäe abile edukalt Tõrva Veemõnulasse jõuavad. Pikkadesse võttepäevadesse mahtusid filmimised ka Barclay de Tolly mausoleumis, Helme koduloomuuseumis, Vanamõisa järve ääres, Tõrva keskväljakul, vallavalitsuses ja Tõrva Raadios. Samuti saadi osa maagilisest valgusfestivalist Tõrva Tulede Öö, kus võis aset leida midagi kriminaalset. Teiste seas astus seriaalis näitlejana üles ka Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

«Kättemaksukontori» režissööri Ain Prosa sõnul ei osanud ta ettepanekust seriaali järgmised osad filmida just Tõrvas esiti midagi arvata, kuid linnaga lähemalt tutvudes arvamus muutus koheselt.

«Ka stsenarist Mihkel Ulman oli ideest vaimustuses. Linn ja loodus on visuaalselt väga atraktiivne ja kaamerasõbralik, vallavalitsuse poolt oli meile kõik ette valmistatud nii logistiliselt kui organisatoorselt ja vastuvõtt oli suurepärane,» kirjeldas Prosa. «Loodan, et ka Tõrva Tulede Öö suurejoonelisuse ja salapärasuse suudame oma sarjas edasi anda.»

Positiivseid emotsioone võtsid suvituslinnast endaga kaasa ka detektiive mänginud Kadri Rämmeld ning Elina Reinold. Tõrvas filmimine tõi Rämmeldile meelde lapsepõlvemälestused – nimelt möödusid näitlejanna suvepuhkused tihti Tõrvas, ka ujuma õppis ta Vanamõisa järve ääres. Muuseas, Kadri Rämmeldi isa osales Vanamõisa järve juures asuva hüppetorni ehitamisel. «Seega, emotsioone oli palju, vastuvõtt soe ja südamlik, Tulede Öö oli meeldejääv ja filmimine laabus suurepäraselt,» ütles ta.

Elina Reinold kinnitas, et oli suur rõõm, et võtetega jõuti just Tõrva. «Imelised paigad looduses ja mõnus veemõnula. Inimesed on nii ettevõtlikud, soovin teile jõudu!» lisas Reinold.

«Kättemaksukontori» meeskond filmis Tõrva vallas kokku kolm päeva kaks episoodi. Esimene episood on eetris 3. novembril kell 21.