Artti Aigro alustab MK-hooaega

Suures plaanis on ettevalmistus läinud nii, nagu suve hakul planeeritud. «Meeskond on mõne lisandusega sama, mina tunnen neid ja nemad mind. See kooslus töötab ja usun, et talv annab sellele kinnitust,» vahendas Team Aigro meie suusamehe hinnangut.

Eelmine hooaeg oli Aigro sõnul raske. «Kohati suutsin teha häid hüppeid, aga pigem jäid need hooaja lõpu poole. Samas andis see usku ja lootust, et kui püsin terve, on kõik võimalik ja sealt ka soov nendega jätkata.»

Rõõmu teeb Aigrole, et ta on püsinud terve ja koos treeneriga on leitud talle sobiv treeninguplaan. Enesekindlust on aga kasvatanud see, et suvistel GP-etappidel jõudis ta esimest korda punktidele. «See on ikka hea tunne. Ei tee ju sporti enam sellepärast, et pärast kvalifikatsiooni asjad kokku pakkida ja koju sõita. Tõsi, suvehooaja viimasel SGP-etapil Saksamaal tuli seda teha diskvalifitseerimise tõttu, aga hüpe oli hea. Punktide järgi olnuks kümne piirimail ja see on hea märk.»

Suurima saavutusena suvehooajal tõstis Aigro siiski esile hoopis kodusel Tehvandi mäel võidetud Eesti meistritiitli.

Seejuures käis Aigro treener Janne Väätäinen, kes on ühtlasi Soome koondise peatreener, korra Otepääl ka nooremeest treenimas. «Mul on hea meel, et ta pühendab palju aega sellele. Janne on hinnatud treener ja suurepärane isiksus. Loodan, et meie koostöö kestab veel aastaid,» avaldas Aigro rahulolu.

Aigro suurim ootus uue hooajaga seoses on lihtne – kaugele lennata. Lisaks on noormees seadnud sihiks suurema stabiilsuse. «Stabiilselt punktidel olemine oleks hea hooaja algus ja eks sealt edasi saab vaadata, kuhu tiivad kannavad. Kindlasti tahaks nelja hüppemäe turneel duelli võita. Ja mitte korra, vaid kõik neli. See üritus ei ole mul kordagi välja tulnud.»