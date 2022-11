Viis aastat Lõuna-Eesti Postimeest ajakirjanike pilgu läbi

Väikse Leonhardi lugu läks eriti hinge

Jaanika Elias, ajakirjanik Foto: Ragnar Peets

«Mina olen Lõuna-Eesti Postimehe kõige uuem liige, sest ajakirjanikuna töötamist on mul ette näidata napilt alla kolme kuu.

Loomulikult on see väga lühike aeg ja töökaaslaste ühiseid mälestusi põnevatest seikadest, mis lehe viie ilmumisaasta jooksul juhtunud, saan vaid ette kujutada. Mõnikord lasengi kujutlusvõime valla.

Küll on need kolm kuud andnud mulle palju uusi kogemusi ja tutvusi, mille väärtus on hindamatu. Meie toimetus on väike, aga väga ühtehoidev, mis teeb Lõuna-Eesti Postimehes töötamise eriti meeldivaks. Esialgne hirm, et kuidas ma nüüd lähen oma olematu kogemusega toimetusse, kus kõik ajakirjanikud pikalt kanda kinnitanud, on kadunud, sest leidsin eest kaaslased, kes on alati nõus toetama. Olen lühikese ajaga nii palju õppinud, et seda kõike on isegi raske sõnadesse panna.

Armastan ajakirjanikutööd, sest tahan tuua meie piirkonna inimeste ja sündmuste lood lugejateni. Kuigi kirjutan kõige enam päevakajalistel teemadel, naudin eriliselt olemus- ja portreelugude tegemist, kus saan peategelase kiht kihi haaval Lõuna-Eesti Postimehe lugejate ette tuua.

Kõige rohkem on mulle mu väikse karjääri jooksul hinge läinud suvel kirjutatud lugu viieaastasest poisist Leonhardist, kes sündis sügavalt enneaegsena ja kelle ellujäämise võimalus oli tibatilluke. Nüüd on temast sirgunud aktiivne ja tegus väikemees. Mul on hea meel, et Leonhardi ema Egle oli nõus nii avameelselt kõigist oma läbielamistest rääkima, et ka teised sellest osa saaksid. See on ju ka Lõuna-Eesti Postimehe eesmärk – olla alati oma lugejate jaoks olemas, nii heas kui halvas.» JAANIKA ELIAS