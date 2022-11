Rahakitsikuses vallad panevad lootuse lumevaestele lähikuudele

Tänavu said läbi ka kolmeaastased lumelükkamise hanked ning teha tuli uued. «Seal on nagu igal pool, 30 protsenti on hinnatõus tunnihinna alusel, millega peab arvestama. Kuna lumi võttis tõesti rohkelt ressurssi, oleme lisaeelarvega olukorda kohendanud ja raha lisanud, et mõistlik kuukulu oleks olemas. Et ei juhtuks, et lumi on maas, aga eelarve rea peal justkui raha ei ole,» lausus Kanepi vallavanem Mikk Järv. «Kui lund ei tule, on hästi. Kui tuleb, loodame, et tuleb mõistlikult. Aga eks oleme sellega arvestanud, pääsu ei ole.»