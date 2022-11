Tomi Saluveer: maa väärtus kerkis kümme korda

Maaomanik ei oska selle uudise peale ilmselt ei nutta ega naerda. Ühelt poolt kõlab see ju meelitavalt, et tema vara hind on tõusnud. Teisalt tähendab see, et lähematel aastatel tuleb maksude maksmiseks endale kuuluva maa eest rohkem kukrut kergendada.