Sirli Homuha: täna viis aastat tagasi ilmus ajalehe Lõuna-Eesti Postimees esimene number

Lisaks paberlehe väljaandmisele nõuab ajaga kaasas käimine ka pidevat veebiarendust, mis pole sugugi odav lõbu. Ja ajal, kui paberlehtede tellimisarvud kahanevad ning lugejad eelistavad üha enam ekraane, on selge, et selles valdkonnas ei saa endale mitte mingit paigalseisu lubada. Vastasel korral viib see kibekähku kiirlaskumisse.

Haldusreformi eel oli mulle selge, et nüüd on see hetk käes, kui lehe ajaloos tuleb taas kord muuta väljaande nime, sest muutuvad piirid. Ka maakond kui piiritletud üksus hakkas inimeste jaoks tähtsust kaotama, kadusid ka maavalitsused. Aga alles jäid ju inimesed, nende huvi lugeda ja sellest tuli lähtuda. Piirid polegi nii tähtsad.

Uurides toimetuse ajalugu ja lehe varasemat levikut, leidsin, et leht on ennegi kandnud nime Lõuna-Eesti. See ilmus aastatel 1921–1940 ja tutvustas end lugejatele lausega «Lõuna-Eesti toob kõige rohkem teateid lõunaraja elust». Nii jõudsimegi uuesti nimeni Lõuna-Eesti ja lisasime sellele sõna «Postimees», kuna meil on sama ettevõte, toona küll Eesti Meedia, nüüd Postimees Grupp.

Asjaolu, et toimetus töötab hajutatult üle mitme maakonna, toob tugevust ja lugejalähedust juurde.