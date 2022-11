Mulgid koguvad kokku Mulgi pudru lood

Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenberg tõi välja, et Mulgi puder on maitsev toit, mida on söönud ilmselt iga Eesti inimene. Viisid, kuidas putru nimetatakse, valmistatakse või mis puhul lauale pannakse, võivad aga olla erinevad ja vajaksid kogumist, talletamist ning tutvustamist laiemalt.

«Mulgi puder koos valmistamisõpetuse ja kombestikuga on osa meie omakultuuri elavast pärimusest, mis on tänapäeva jõudnud läbi mitme põlve,» lausus Ave Grenberg. Tema sõnul on see üks nähtavam ja igapäevasem side, mis vääriks oma kohta elava kultuurinähtusena UNESCO maailmapärandi nimekirjas.

Heimtali muuseumi asutaja, tekstiilikunstnik Anu Raud tõdes, et Mulgi toit on mulgiks olemise alus. «Toit on elu alus! Mõelda, kui võimsad toidud need on olnud, et üle Eesti laiali on läinud. Mispärast on nad läinud? Sest see on tasakaalustatud ja mitmekülgne hea toit,» lausus Anu Raud ja lisas, et eks väliseesti mulgid teevad sama sööki ka oma kodudes.

Küsimustiku leiab täitmiseks veebilehelt www.mulgimaa.ee, Eesti Rahva Muuseumi veebilehel www.erm.ee ning Mulgi Kultuuri Instituudi Facebooki-lehelt https://www.facebook.com/mulgimaa. Küsimustikke saab täita nii internetis kui ka käsitsi Mulgimaa raamatukogudes nii Mulgi, Tõrva kui Viljandi vallas ning Mulgi Kultuuri Instituudis Kulla Leerimajas.

Küsimustikule on oodatud vastama inimesed nii Mulgimaalt kui üle Eesti, samuti Eestist väljaspool elavad inimesed kuni 1. märtsini 2023. Lood korjatakse kokku ning kogutut esitletakse 2023. aasta Mulgi konverentsil.

Mulgi toidukultuuri kõige tuntumad palad on peale Mulgi pudru veel Mulgi korp ja Mulgi kapsas. Märgilised on veel rahvarõivad koos musta Mulgi kuue, kaabu, punase kaheksakand tikandi ja ürgsete Halliste põllemustritega. Mulgilikuks peetakse jonni ja raske tööga saavutatud rikkust, mille aluseks oli linakasvatus. Jõukam elujärg aitas saata kooli mitte ainult vanemaid poegi, vaid esimestena siinkandis ka tütreid.

Ajalooline Mulgimaa jaotub tänapäeval kahe maakonna, Viljandi- ja Valgamaa ning kolme valla vahel, milleks on Mulgi, Viljandi ja Tõrva vald. Mulgimaa pealinnaks on Abja-Paluoja, mis kandis 2021. aastal ka soome-ugri kultuuripealinna tiitlit.