Pihkvast mobiliseeritud külmetavad ja nälgivad

«Mobiliseeritud viibivad nüüd piiril välitingimustes, ravimite, nõuetekohase varustuse ja riietuseta,» kirjutas Nina Aleksejeva sotsiaalvõrgustikus Vkontakte. «Meie Pihkva poisid, kes on tõusnud oma kodumaa ja sugulaste kaitseks, on raskelt haiged ja näljas. Paljud neist magavad väljas ja seda novembris.»

Nina Aleksejeva on algatanud korjanuduse, et osta mobiliseeritutele eelkõige sooje riideid ja ka muud varustust. Abi saamiseks pöördus naine ka Pihkva kuberner Mihhail Vedernikovi poole, sest on enda sõnul juba kõikvõimalike asutuste poole pöördunud, kuid asjata. «Me kogume oma jõududega humanitaarabi ja palume teil kontrollida, et see jõuaks sihtkohta,» lisas naine.