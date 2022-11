Galerii ⟩ Hinnatud arhitekti loometöö jõudis kodulinna näitusele

Ülevi Eljand on töötanud aastatel 1993-2005 Valga linnaarhitektina ja 2005-2017 Võru linnaarhitektina. Eljandi tuntumad tööd on Värska sanatooriumikompleks, Lepanina hotell Kablis, Tallinna botaanikaaia administratiivhoone, Eesti suursaatkonna juurdeehitus Moskvas, jahinduskeskus Belgorodis Venemaal. Eljand on kavandanud hulgaliselt eramuid ja suvilaid ning ta on andnud märkimisväärse panuse Võru, Valga ja Otepää linnaruumi arengusse.