Eesti Laulu poolfinaali pääsenud Linalakk: olin väga üllatunud

«Olin väga üllatunud. Sain sellest teada kolmapäeval Valga kirikus pärast Stefani laivi,» ütles ta. «Vaatasime ootusärevalt «Ringvaadet» ja kui seitsmendana minu nimi välja hõigati, kekslesin täiega ega jõudnud ära imestada.»

Tema tiimi kuuluvad veel hetkel Bonzo ning kitarrist ja produtsent Jaagup Jürgel. «Ilmselt lähitulevikus tiim laieneb,» märkis Linalakk.

Lugu räägib tema sõnul teise inimese imetlemisest ja tingimusteta armastusest läbi aja. Sellest ka loo nimi «Aeg». «See, kas jõuan finaali, sõltub sellest, kuidas Eesti rahvale mu lugu meeldib.»

Varem on ta loo Eesti Laulule saatnud ühe korra. «Muide, selle loo nimi on «Vaikus me vahel» ja see tuli ka kohe peale seda välja, kui sain teada, et lugu poolfinaali ei pääsenud.»

Kokku esitati Eesti Laul 2023 konkursile 217 laulu. Poolfinaali jõudis 20 artisti, kes hakkavad võistlema 12. ja 14. jaanuaril toimuvates Eesti Laulu poolfinaalides.