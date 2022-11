Ta elab kohe keskväljaku ääres ja intsidente on Veideri sõnul inimestega tihti. «Kipuvad viskama sodi aeda või lõhuvad, laamendavad, üritavad aknaid puruks visata. Kaks päeva tagasi, kui poest tulin, siis naabrimees karjus, et vaata mis teevad, viskavad sul aknaid sodiks. Oligi mingi kamp, kes pildus kive ja oksi aknasse. Kui üritasin neid kätte saada, olid nad minust kiiremad. Sai too päev ka politsei kutsutud.»