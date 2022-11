Esimene võrukeelne pistüjalapull jõuab lavale

Varasema plaani järgi pidi ühemehetükk lavalaudadele jõudma juba eelmisel aastal. «Esietenduse edasilükkamine eelmiselt aastalt tänasesse oli tingitud ikka pandeemiast,» ütles lavastaja Tarmo Tagamets. «Eks see salapärane viirus ei jäta puutumata ka kultuuriinimesi ja nagu ikka, tuleb ta kummitama meid just siis, kui me teda ei oota. Aga pole hullu.»

Ise ilu tegija

Ta astub üles ka näitlejana. «On olnud aega uuesti atra seada ja endalegi üllatuseks selgus, et lõpuks olen selles lavastuses ma ise «ilu tegija». Lavastan esimest korda iseennast,» märkis ta. «Õnneks on Olavi Ruitlase näidend ja teema aluskiht tugev ning kokkuleppele ma iseendaga veel jõuan.»

Tagametsa sõnul naerab ta monotükis eelkõige kogemuste üle – nende üle, mis inimesi eelkõige peaks tegema rikkamaks, aga läbi elades jääb hoopis lollimaks. «See on peen sarkasm inimese usu ja soovide kokkupõrkest, kus raha paneb rikkal rattad käima ja vaene unistaja jääb ilma kõigist oma munadest ja ideedest,» rääkis ta.

Nalja peab saama

«Mis ma veel ise kogen, et võru keel on hea lavakeel,» lisas ta. «Ta kannab endas rohkemaid tähendusi kui kirjakeel. Võru keelele võib siin püstijalakomöödias omistada peaosa. Nalja peab saama, ja seda ka murdes. Nii murrame argirumaluse ja kotime ideede pähemäärijaid.»

«Kogõmus mass!» esietendub võru keele nädala ajal. Esietendus on esmaspäeval Krootuse rahvamajas. Järgmised ülesastumised on Missos, Varstus ja Räpinas.