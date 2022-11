Politsei- ja piirivalveameti tunnustusi jagus ka Lõuna-Eestisse

Politsei teeneteristi kuldmedali pälvinud Kagu piiripunkti juht Peter Maran lausus oma tänukõnes, et teeneterist on kõrge hinnang tehtud tööle. «Teame, et iga individuaalse tunnustuse taga on reeglina tugev meeskonna sooritus ja koostöö. Täna võivad uhkust tunda kõik meie meeskonnad, koostööpartnerid ja pereliikmed, sest teeneteristidega on tunnustatud ka kõiki teid. Sageli jääb just meie koduse tugigrupi panus ebaõiglaselt tähelepanuta. Nemad hoolitsevad selle eest, et perel oleks kõhud täis, lapsed jõuaksid kooli ja lasteaeda ning muud vajalikud argitoimetused saaksid tehtud ajal, mil meie oleme tööl, välislähetuses või pingelisest perioodist väsinud,» sõnas Maran.

Maran meenutas, et kui Venemaa ründas Ukrainat, ei olnud PPA ridades paanikat. «Tegutseme jätkuvalt sihikindlalt ja eesmärgile pühendunult, et Eesti inimeste turvalisus oleks tagatud. Eestisse saabuvad sõjapõgenikud läbivad põhjaliku kontrolli ja saavad inimlikku tuge. Piirivalvurid teevad kõik selleks, et Eestisse pääseks vaid inimesed, kellel on selleks õiguslik alus.»

Kagu-Eestist pälvis tunnustuse teinegi teenistuja. Politsei teeneteristi hõbemedali sai Kagu politseijaoskonna abipolitseinik Egon Taal.