Ema ja tütar tõid tööd näitusele

Kanepi kihelkonnas elava kahe kunstniku eriilmelise loomingu ühisjoon on lugudekesksus. Lugu on nendele maailma tajumise vorm. Seda, mida me tänapäeval oma maailmast teame, olgu see siis galaktikate teke avakosmoses või presidendivalimised Ameerikas, oleme teada saanud läbi lugude. Moel või teisel algab kõik loost, algab maailm ja algab ka looming.