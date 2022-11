Ortopeedile pääsemiseks tuleb mitu kuud kannatada

Võru külje all asuva Lõuna-Eesti haigla kommunikatsioonijuht Ave Abel sõnas, et nende haiglas on kõige raskem pääseda neuroloogi, psühhiaatri ja ortopeedi juurde. «Kuna ortopeedi meil endal ei ole, ta käib meile Tartust, ongi pikad järjekorrad. Psühhiaater on meil olemas, aga kuna tung on suur, oleks ühte veel vaja,» sõnas Abel.