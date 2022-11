Kõigile pensionäridele jõulutoetust ei jagu

Kohalik pensionär Ilmar Tagel on uute reeglitega kursis. «Paljud on solvunud, sest vanasti anti kõigile 50 eurot, kuid nüüd niimoodi enam ei ole. Jääb tunne, et unustatakse kõige väärikamad ära,» märkis Tagel. Mees on selle poolt, et nagu mullu, saaks ka tänavu jõulutoetust kõik pensionärid. «Meil kõigil on palju väljaminekuid jõulude ajal ja 50 eurot oleks igati abiks. Valla poolt oleks väga tänuväärne tegu olnud, kui kõigile oleks makstud.»