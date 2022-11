Kalmistu valgustus tõi külasse vaidluse

«Valgustus on rajatud selle mõttega, et inimesed ei tule alati valgel ajal kalmistule, vaid pärast tööd, pimedal ajal,» ütles Urvaste kalmistut haldava Urvaste Püha Urbanuse koguduse õpetaja Üllar Salumets. Pühade ajal on tema sõnul surnuaial palju valgust andvaid küünlaid, kuid argipäeval neid kuigi palju pole. «Nüüd põlevad siin õhtul kella 12ni lambid,» lisas Salumets.