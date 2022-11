Noored meistrid võtsid Valgamaa kutseõppekeskuses mõõtu

Lisaks näeme võtetel, et noored on väga uhked oma teadmiste ja õpitu üle ning näevad missiooni oma tulevases töös kui ka õpitud eriala populariseerimises. See teeb saate tootmistiimile ainult rõõmu. Esmamulje on väga positiivne ning hea on näha, noored on suure entusiasmiga oma õpitud teadmisi saates ka praktiseerimas.»