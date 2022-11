Parksepa keskkooli asus juhtima Aigi Sikkal

Võru linnas sündinud ja praegu Põlva vallas elav Aigi Sikkal on oma haridusteed alustanud just Parksepast, Väimela kaheksaklassilisest koolist, mis hiljem kandis nime Parksepa kaheksaklassiline kool. „Minu esimene õpetaja Helle Liloson on siiani Parksepa keskkooli õpetaja," ütles Sikkal.