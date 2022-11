Enim tuleb mürgistusi ette lastel ja eakatel

«Eetrit on joodud juba aastasadu lootuses, et see ravib kõiki haigusi. Eriti levinud on see just Lõuna-Eestis,» nendib Oder. «Tegelikult on eeter lihtlabane mõnuaine, mis tekitab juba väikses koguses mürgistusi. Äge mürgistus võib tekkida pärast ühekordset joomist, kuid sellest võib kujuneda ka krooniline haigus,» hoiatab mürgistusteabekeskuse juht.