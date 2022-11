Video tutvustab Peipsimaa kõnepruuke

Peipsi rannikualadel kõneldakse tänaseni erisuguseid regionaalkeeli. Võru ja seto keele kõrval võib läänerannikul kohata Kodavere ja Torma murraku kõnelejaid. Ka vanausuliste keel on säilitanud oma erijooned.

Keelerikkust on hakatud tõsisemalt väärtustama alles viimastel aastakümnetel, mil eri paikade murded aga järjest kiiremini hääbuvad. Mitme murde puhul on asutud kujundama kirjakeelt, mis ühelt poolt aitab murde elujõulisust säilitada, samas kipub eripärasid tasandama. Videos «Peipsiveere keelerikkus» saab ülevaate Peipsimaa eri kõnepruukidest ning oma kõrvaga kuulda, kuidas üks või teine kõlab. Video on leitav YouTube’ist.