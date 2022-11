Jaan Rapp: valgusega pimeduse vastu

Väidetavalt näitavad ka eri aegadel tehtud küsitlused, et vähemasti suurem osa eurooplastest peavad novembrit kõige süngemaks ja ebameeldivamaks kuuks. Eestlased pole siin kohal kindlasti erand. Mõelgem kas või Andrus Kiviräha teosele «Rehepapp» ja selle põhjal tehtud filmile.

Võib kõlada paradoksaalsena, aga mind ennast on vahel just siis, kui väsimus ja tusatuju kallale kipuvad, aidanud liikumine. Olgu siis väikse sörgi, matka või lihtsalt jalutuskäigu kujul, aga toimib peaaegu alati.

Nii jooksma kui kodust välja kultuuri nautima mineku puhul on kõige raskemad esimesed sammud. Õues on juba kergem eesmärgi suunas liikuda.

Paljud valgalased mäletavad legendaarset arsti Laine Mändi. Lisaks sellele, et tegu oli pühendunud meedikuga, oli ta eriti vanemas eas tuntud selle poolest, et ei puudunud naljalt üheltki Valga kultuurisündmuselt.

Kunagi, kui taas november just alanud oli ja me ühel kontserdil kohtusime, ütles ta, et valgalased peaks olema õnnelikud, kuna selles kuus toimub piirilinnas traditsiooniliselt sedavõrd palju kultuurisündmusi. «Just kõige pimedamal ajal ongi valgust kõige rohkem vaja. Ka hingevalgust. Ja seda sellised sündmused pakuvad,» rõhutas ta.