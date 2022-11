Raskes joobes juht põrutas Valgamaal kraavi

"Teada on, et 60-aastase mehe masin liikus Lõve-Riidaja teel suunaga Lõve poole, kui selle juht masina teel hoidmisega enam toime ei tulnud ning kraavi sõitis. Politsei tuvastas mehel raske joobe, mis on ilmselt ka põhjus, miks sõiduki juhtimisega toime ei tuldud," vahendas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk.