Krabi koolimaja leidis kolmandal katsel uue omaniku

Rõuge vallavalitsus kinnitas, et pakkumine on osta.ee oksjoni keskkonna kaudu kooli Krabi kooli ostmiseks tõesti tehtud. «Kui ostja oma huvist ei tagane, asub vald ette valmistama müügitehingu vormistamist, samuti pannakse ostjaga paika notari aeg,» lausus Rõuge vallavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Viivika Nagel.

Oksjonil tegi ainsa pakkumise OÜ Krabimaania, mille juhatuse liikmed on Allan Seim ja Kaido Sikk. «Tehing on lõpule viimata, praegu oli tegemist alles pakkumisega," sõnas Sikk. «Võtsime ka vallaga ühendust ning sellel aastal on plaan ostu-müügitehing vormistada.»