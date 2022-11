Pikutama läinud vanem mees sai uue elu

Häirekeskus sai 7. novembril kell 17.19 teate, et Vastseliina alevikus Võidu tänaval on korterist kuulda suitsuanduri häiret. Päästjad selgitasid, et pliidi alla tule teinud vanem mees oli unustanud siibri lahti teha ning ise pikutama heitnud. Tänu suitsuandurile ja asja uurima läinud naabrile, kes siibri lahti tegi, säästeti inimelu.