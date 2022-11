Räpina haigla loovutas Ukraina heaks kiirabiauto

Aktiivseid kaasalööjaid on MTÜs 15 ringis, kellel igaühel on konkreetne roll. «Ühed tegutsevad rohkem Ukrainas, teised jälle Eestis, kus tegelevad autode hindamise, parandamise ja kaitsevärvidesse värvimisega. Kui keegi on meile auto andnud või müünud, siis remondiga tegeleme juba ise. Näiteks vabatahtlik Vahur Meus on viie auto puhul pärast nende ostmist kõik ise ära teinud ja seejärel meile üle andnud. Sõidukitega paneme kaasa ka kütust. Eriti terav oli Ukrainas kütusenappus suve algul, mil paar seal asunud suuremat mahutit said pihta,» rääkis Koppel.

Iga Ukrainasse saadetud auto puhul peavad ukrainlased eestlasi meeles tänukirjade ja fotodega. «Teame sedagi, millise brigaadi juurde ning mis kanti see läheb. Kõigi pihta saanud autode kohta meil infot ei ole, aga mõnede kohta küll. Kui vähegi võimalik, remonditakse vähem kannatada saanud sõidukid kohapeal,» sõnas vabatahtlik.

Toetada saab ka rahaliselt

UDMil on ka oma annetuskeskkond, mille kaudu saavad inimesed sõidukite soetamist rahaliselt toetada. «On neid, kes on ostnud uue auto ja öelnud, et mis ma vana ikka maha müün, sest see võib Ukrainas hoopis paremat eesmärki teenida,» rääkis Koppel.

Kiirabiautosid on seni Ukrainasse saatnud põhiliselt MTÜ Slava Ukraini, UDMi jaoks oli tegemist teise meditsiinisõidukiga. «Sarnase asjaga tegeleb päris palju MTÜsid – igaüks oma nurga alt. Suhtleme omavahel tihedalt. Näiteks kui kellelgi on minemas treiler Ukrainasse ja on vaja sinna midagi saata, koopereerume. Saadetised viime valdavalt piirile, kust ukrainlased need edasi toimetavad. Sageli tulevad Poola poolele naisjuhid, kes viivad autod üle piiri – täisjõus mehed ei tohi ju riigist lahkuda,» märkis MTÜ UDM üks eestvedajatest.